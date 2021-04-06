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القاهرة 35.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

06:19 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
القاهرة 35.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الارتفاع في درجات الحرارة مستمر حتى يوم الخميس المقبل على أن يبدأ الانخفاض على غرب البلاد بداية من غدٍ الأربعاء مع دخول الهواء الشمالي البارد.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها على فيسبوك، أنه بداية من يوم الجمعة تنخفض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية؛ ليسود طقس لطيف على شمال البلاد نهارًا، مائل للبرودة ليلا.

وتابعت الهيئة، أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة ٣٥ درجة مئوية، حيث ينتهي الأسبوع بانخفاض كبير في درجات الحرارة؛ لتصل إلى ٢٠ درجة مئوية على شمال البلاد.

الطقس درجات الحرارة الأرصاد حالة الجو

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