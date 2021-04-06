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خلال ساعات.. السيسي يفتتح مُجمع الوثائق المُؤمنة

06:09 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
خلال ساعات.. السيسي يفتتح مُجمع الوثائق المُؤمنة

الرئيس السيسي

القاهرة- (أ ش أ):
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ساعات، مُجمع الوثائق المُؤمنة، الذي يعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الدولة.

ويعد المجمع أحد أذرع الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مميكن، حيث تم تأمينه بأحدث وأعلى نظم حماية، كما أنه من شأنه أن يضيف لمصر مكانة متميزة خاصة في تطبيق مبدأ الحوكمة، والحفاظ على أية بيانات تُسهم في التيسير على صانعي القرار اتخاذ قراراتهم، بناء على معلومات متوافرة دقيقة ومؤمنة طبقا للمعايير والمقاييس العالمية.

ويسهم المجمع الجديد الذي يعد أول مجمع متكامل في المنطقة والشرق الأوسط ؛ في توفير الوقت والجهد على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بشكل عام.

كما يعد امتلاك مصر لهذا الصرح العملاق، بما يتمتع به من تكامل وتطوّر في الأداء، يؤكد استمرار السير على المخطط المستديم للدولة المصرية القائم على النهوض والتميز.

ويعمل مجمع الوثائق بشكل كامل على تنفيذ "الحوكمة"، كما يضم أكبر مصنع في العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع ونظم لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، وتصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومعالجة البيانات، وملحقات لوجستية.

هذا المحتوى من

مُجمع الوثائق المُؤمنة الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات التكنولوجي

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