​مصادر: "يامال" الروسية تطلب تنظيم رحلات للغردقة وشرم الشيخ خلال موسم الصيف

09:17 م الجمعة 30 أبريل 2021
​مصادر: "يامال" الروسية تطلب تنظيم رحلات للغردقة وشرم الشيخ خلال موسم الصيف

مطار شرم الشيخ

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بقطاع الطيران المدني، إن شركة خطوط طيران "يامال" الروسية Yamal airlines، هي أول الناقلات الجوية، التي أعدت جداول تشغيل رحلاتها إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، خلال موسم الصيف للعام الجاري، ومن المقرر أن تبدأ الرحلات اعتبارًا من أول يونيو المقبل وحتى أكتوبر المقبل، بمعدل رحلتين يوميًا إلى كلٍ من مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، وأشارت المصادر إلى أن خط تشغيل "موسكو /الغردقة /موسكو"، والخط الثاني "موسكو /شرم الشيخ / موسكو".

وأضافت المصادر لـ"مصراوي" أن الشركة الروسية حددت، طراز الطائرات التي ستستخدمها في تشغيل رحلاتها السياحية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، مضيفون أن الشركة ستسخدم طرازات آيرباص "A 320 / A 321"، على أن تصل الرحلات القادمة من العاصمة الروسية موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة خلال الفترة المسائية وتعود أيضًا مساءً.

وتابعت المصادر أن شركة الطيران الروسية، خاطبت سلطات الطيران المدني المختلفة، لإبلاغهم بجداول تشغيل الرحلات الجوية خلال الموسم الصيفي، وبالتحديد خلال أوقات الهبوط والإقلاع في المطارين وإعداد الرحلات وكذلك طرازات الطائرات.

يذكر أن حركة الطيران الروسية متوقفة بين روسيا ومطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين منذ حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة في أكتوبر عام 2015، وقام أكثر من وفد أمني روسي بزيارة المطارين خلال السنوات الماضية للتاكد من جاهزيتهما لاستقبال الرحلات.

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