مصادر مقربة من أسرة الفريق أحمد شفيق تنفي شائعة وفاته

كتب- محمد سامي:

نفت مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق، ما تردد من شائعات حول وفاته.

وقالت المصادر لـ"مصراوي"، إن الفريق يتمتع بصحة جيدة، مؤكدين أنه لا صحة إطلاقًا لمثل تلك الشائعة.

وكان الفريق أحمد شفيق، تولى منصب رئاسة الوزراء إبان ثورة الـ25 من يناير.