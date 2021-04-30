مصادر مقربة من أسرة الفريق أحمد شفيق تنفي شائعة وفاته

07:49 م الجمعة 30 أبريل 2021
مصادر مقربة من أسرة الفريق أحمد شفيق تنفي شائعة وفاته

الفريق أحمد شفيق

كتب- محمد سامي:

نفت مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق، ما تردد من شائعات حول وفاته.

وقالت المصادر لـ"مصراوي"، إن الفريق يتمتع بصحة جيدة، مؤكدين أنه لا صحة إطلاقًا لمثل تلك الشائعة.

وكان الفريق أحمد شفيق، تولى منصب رئاسة الوزراء إبان ثورة الـ25 من يناير.

أحمد شفيق الشائعات ثورة25 يناير

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