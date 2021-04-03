"التعليم العالي" تكشف حقيقة فصل محمد صلاح من معهده
(مصراوي):
تنفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل لاعب ليفربول ومنتخب مصر الدولي محمد صلاح من دراسته الجامعية.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن صلاح يدرس في المعهد العالي للدراسات المتطورة، مؤكدة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته.
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