رياضة "النواب" تتفقد مراكز شباب بالبحيرة.. ورئيس اللجنة: حياة كريمة منحت الريف قبلة الحياة

كتب - نشأت علي:

يتفقد وفد من لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب محمود حسين، عددا من مراكز الشباب بمحافظة البحيرة ، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الخدمات بالقرى.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الريف المصري قبلة الحياة باطلاق تلك المبادرة، لافتا إلى أن اللجنة حريصة على رصد تلك الإنجازات الكبيرة في عدد من مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية.

وأضاف حسين، أن زيارة اللجنة تهدف أيضا لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن نقص عدد من الخدمات بها، موضحا أن اللجنة ستعد تقريرا مفضلا عن نتائج أعمال الزيارة.

وأوضح محمود حسين، أن الزيارة تستمر لمدة 4 أيام على أن يتم زيارة عدد من أندية محافظة الإسكندرية غدا الأحد.

وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ زيارتها بلقاء اللواء هشام آمنة محافظة البحيرة، للتعرف على جهود المحافظة في دعم مراكز الشباب، وتعزيز سبل التعاون بين اللجنة والمحافظة، لينعكس ذلك التعاون على خدمة شباب المحافظة.

وأضاف أن اللجنة ستقوم بزيارة عدد من مراكز الشباب بالبحيرة، وهي: مركز شباب المحمودية، مركز شباب العطف، مركز شباب سيدي دمين بجناكليس -تحت الإنشاء-، مركز شباب زاوية صقر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد الدكتور محمود حسين، على أن اللجنة ستتوجه لمحافظة الإسكندرية في ثاني أيام الزيارة وستلتقي الدكتور محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

كما تتفقد اللجنة عددا من الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، منها: مركز شباب العامرية، برج العرب القديم، مركز شباب الجزائر، مركز شباب بهيج.

وتابع: "اللجنة ستنهي زيارتها بتفقد ستاد الإسكندرية ونادي الاتحاد السكندري والنادي الأولمبي ومركز شباب الأنفوشي والسيالة وسموحة والجياد.

ويضم وفد لجنة الشباب: (النائب حسام غالي أمين سر اللجنة - درويش مرعي - حازم إمام - محمد عمر - طارق السيد - ولاء عبدالفتاح - خالد بدوي - هادية حسني - آية مدني - محمود توشكى - إبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة).​