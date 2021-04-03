وزير التموين يهنئ بإنجاز تعويم قناة السويس.. ويؤكد توفير كافة السلع في شهر رمضان

كتب- مينا غالي:

تقدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، للشعب المصري بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وكذلك على الإنجاز العظيم الذي نجحت فيه مصر بتعويم السفينة الجامحة.

كما توجه، خلال كلمة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، بالشكر للرئيس السيسي على دعمه للوزارة، مؤكدا أن الوزارة ستوفر كل الإمكانيات اللازمة لتجاوز شهر رمضان دون أي عقبات أو عوائق، وأن الوزارة ستذلل كافة الأمور وتوفر السلع المختلفة لكافة المواطنين دون أي مشكلات.

ووجه المصيلحي الشكر لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر على حسن الضيافة والدعوة التي قام بتلبيتها على الفور.