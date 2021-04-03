أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

وزير التموين يهنئ بإنجاز تعويم قناة السويس.. ويؤكد توفير كافة السلع في شهر رمضان

01:50 م السبت 03 أبريل 2021
وزير التموين يهنئ بإنجاز تعويم قناة السويس.. ويؤكد توفير كافة السلع في شهر رمضان

الدكتور علي المصيلحي

كتب- مينا غالي:

تقدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، للشعب المصري بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وكذلك على الإنجاز العظيم الذي نجحت فيه مصر بتعويم السفينة الجامحة.

كما توجه، خلال كلمة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، بالشكر للرئيس السيسي على دعمه للوزارة، مؤكدا أن الوزارة ستوفر كل الإمكانيات اللازمة لتجاوز شهر رمضان دون أي عقبات أو عوائق، وأن الوزارة ستذلل كافة الأمور وتوفر السلع المختلفة لكافة المواطنين دون أي مشكلات.

ووجه المصيلحي الشكر لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر على حسن الضيافة والدعوة التي قام بتلبيتها على الفور.

علي المصيلحي قناة السويس شهر رمضان وزارة التموين

الخبر التالى:

قائد مسيرة اليوم.. حكاية "سقنن رع" أقدم ملوك موكب المومياوات الملكية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202843

    عدد المصابين

  • 155016

    عدد المتعافين

  • 12041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مواطن لوزير النقل: أنا جريت عليك عشان اشكيلك.. والوزير: "وأنا جاي اسمعك وهاتصرف"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا