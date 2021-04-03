المصيلحي: استيرادنا من الدواجن صفر.. وسعر الكيلو في رمصان ٣٠ جنيها
كتب- مينا غالي:
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن السودان ستتعاون في إنشاء مصنع لإنتاج اللحوم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأن معدلات التنفيذ قاربت على الانتهاء.
وعن توفير الأسماك، قال المصيلحي، إن الوزارة توفر الأسماك الشعبية، كما سيتم توفير ١٠٠ طن دجاج يوميا في رمضان، لافتا إلى أن مصر تنتج ١.٥ مليار طائر سنوياً.
وأعلن المصيلحي خلال الجلسة الحوارية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن استيرادنا من الدواجن حاليا (صفر)، وسيتم توفير كيلو الدجاج بـ٣٠ جنيها.
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