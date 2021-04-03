تفقد السيسي أعمال تطوير المحاور والطرق بشرق القاهرة يتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

تصدر تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديد بشرق القاهرة، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت.

ففي (الأهرام) وتحت عنوان (السيسي يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة بشرق القاهرة) قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي تفقد، أمس، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس اطلع على محور المستشار عدلي منصور، الذي تم إنشاؤه بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه، ويشتمل على 6 كبارى سيارات و5 كبارى مشاة، ويربط المحور طرق الإسماعيلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة مع مناطق غرب وشمال القاهرة ومناطق محافظة القليوبية ومحاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة وطريق الإسكندرية الصحراوي، وبذلك يكون قد تم إنشاء شريان مروري جديد سيحدث تطويرا وانفراجة كبيرة فى حركة المركبات وتنقل المواطنين ويختصر كثيراً من الوقت، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على جانبى الطرق.

وأشارت إلى أن الرئيس تفقد أيضا أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي مرورا بشارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، والذي يحتوي على جسرين لتيسير الحركة المرورية في المنطقة السكنية المحيطة امتدادا إلى حي مدينة نصر مع توسعة طريق الأوتوستراد ليصبح 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وكذلك توسعة شارع عبد الحميد بدوي ليصبح 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وتوسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلي لشبكة الطرق بالمنطقة.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس توقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين بعدد من مواقع العمل بشأن تفاصيل المشروعات، وليطلع على سير الخطوات التنفيذية الراهنة، مشدداً على المبادئ الثابتة بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال بالمواصفات الفنية والهندسية العالية، فضلاً عن التطبيق الدقيق للإجراءات الصحية الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة العاملين.

أما صحيفة (أخبار اليوم) وتحت عنوان (جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة) قالت إن وزﻳﺮ الخارجية ﺳﺎﻣﺢ ﺷﻜﺮي توجه، أﻣﺲ، إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮﻟﻴﺔ ﻛﻴﻨﺸﺎﺳﺎ؛ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ في ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻦ المفاوضات ﺣﻮل ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة التي وﺟﻬﺘﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ الديمقراطية ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ الحالي للاتحاد الإفريقي.

وأضافت الصحيفة أنه ﻳﺸﺎرك في المفاوضات وزراء الخارجية والري ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ.

كما نقلت الصحيفة تأكيد وزارة الخارجية أن ﺣﺮص ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ الديمقراطية اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻳﺄتى اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﺪاﻋﻰ إﻟﻰ إﻃﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ ﺟﺎدة وﻓﻌﺎﻟﺔ، ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻗﺎﻧﻮني ﻣﻠﺰم ﺣﻮل ﻣﻞء وﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺮاعي ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث.

وركزت صحيفة (المصري اليوم) على الحدث التاريخي الخاص بنقل المومياوات الملكية، الذي تشهده مصر، اليوم، قائلة- تحت عنوان (موكب "ملوك الفراعنة" ينطلق اليوم)- إن ساعات قليلة وتتجه أنظار العالم إلى القاهرة، تزامنا مع بدء تحـرك موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة، ليعلن عن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ (17 و18 و19 و20) المـتـحف المصري بمـيـدان التحرير، وبينها مومياوات الملوك (رمــســيــس الــثــاني وســـقـــن رع وتحـتـمـس الـثـالـث وسـيـتي الأول وحتشبسوت، وميرت آمون).

وأضافت الصحيفة أن الدكـتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد برفـقة الدكتور خالد العناني وزير السـياحة والآثار، المسار المقرر لسير الموكب للاطمئنان على الترتيـبات الـنهائية لهذا الحدث العالمي، والتأكد من إتمام أعمال رفع الكفاءة والتـزيـن وجميع عناصر الإبهـار المتنوعة على امتداد مسار الرحلة، خاصة في منطقة وسط البلد، كي تكتمل عـنـاصـر الجـذب لهذا الحـدث التاريخي البارز الذي ستتابعه جميع البلدان من خلال كاميرات القنوات ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية.

وأشارت إلى أنه تلبية لـدعـوة وزيـر السياحة والآثار للمشاركة في الحدث، وصل الأمين العام لمنظمة الـسـياحـة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلى، إلى القاهرة على رأس وفد من المنظمة.

وفي سياق آخر، قالت الصحيفة- تحت عنوان (مشاركات رسمية وشعبية في الاحتفالات بـ"يوم اليتيم")- إنه تزامنا مع احتفال العالم بـ"يوم اليتيم" لإدخـال الفرحة على قلوب العديد منهم وتعويضهم عن فقدان الأســــرة، حـثـت السيدة انـتـصـار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، على مد يد العون للأيتام.

وقالت قرينة الرئيس، في تدوينة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم اليتيم: "يعتبر يـوم اليتيم من أهم الأيام التي تعكس الحـب والتآلف والرحمة في قلوبنا جميعا تجاه أبنائنا وبناتنا الذين فقدوا أقرب الناس إليهم، فلنكن لهم يد العون التي ترسم البسمة على شفاههم وتضمن لهم مستقبل آمنا ومشرقا".

وأضافت (المصري اليوم) أن وزارة التضامن وفروعها احتفلت في المحافظات، أمـس، بيوم اليتيم، الذي يوافق الجمعة الأولى من إبريل، وحرص عدد من المسؤولين التنفيذيين ومـسـؤولي الجمعيات الأهـلـيـة على مـشـاركـة الأطــفــال فرحتهم، وسط إجراءات احترازية مشددة ونشر رسائل توعية للوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت أن الــدكــتــور هـشـام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية شــــارك في الاحتفال بالأيتام داخــل مجمع التربية للبنين لرعاية الأطفال والكبار فاقدي الرعاية بالزقازيق، حيث تم خلاله تقديم حملات التوعية لرفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال، وتقـديم خـــدمـــات مـــبـــادرة رئـيـس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم للأطفال.

وأوضحت الصحيفة أن الدكتورة هالة زايــد وزيــرة الصحة أعلنت تنفيذ حملة لــرفــع الــوعي الـصحي المجتمعي للأطفال وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامةً داخل دور الأيتام من خلال 27 فريقا للتواصل المجتمعي على مستوى المحافظات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وعلى الصعيد الدولي، قالت صحيفة (الشروق)- تحت عنوان (سينوفاك الصينية تعتزم إنتاج ملياري جرعة لقاح سنويا ضد كورونا)- إن شركة (سينوفاك) الصينية للأدوية أعلنت، أمس، أنها تعتزم مضاعفة إنتاجها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لتصل إلى 2 مليار جرعة سنويا بفضل تطوير مصنع ثالث لها.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الشركة قوله إنه تم توزيع نحو 100 مليون جرعة من لقاحها (كورونافاك) بالفعل في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن اللقاح أتم تجارب سريرية أجريت خارج الصين وسجل معدلات فعالية مختلفة، حيث أسفرت الاختبارات التي أجريت في تركيا عن فاعلية بنسبة 91.25%، وفي إندونيسيا 65.3%، وخفضت البرازيل الفعالية إلى 50.4% بعد أسبوع من إعلان 78%.

من جهتها، أعلنت الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية عن رصدها ما مجموعة 30 حالة للتجلط الدموي لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح شركة (استرازينيكا) المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن من بين الحالات التي رصدتها 25 حالة جديدة، وأنها لم تسجل مثل هذه الحالات بعد استخدام لقاح (فايزر)، مؤكدة أنها لا تزال على اعتقاد بأن فوائد لقاح (أسترازينيكا) تفوق الخطر المحتمل للتجلط الدموي.