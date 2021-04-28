لمواجهة كورونا.. الصحة تقرر انتداب 24 طبيبًا من القاهرة إلى سوهاج (مستند)

كتب - أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، انتداب 24 طبيبا من محافظتي القاهرة والجيزة؛ للعمل لمدة شهرين بمحافظة سوهاج ضمن فرق مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبررت الوزارة تكليف الأطباء بالسفر إلى سوهاج "نظرا لحاجة العمل"، فيما كان تخصص التخدير والرعاية المركزة الأغلب بين الأطباء المنتدبين، إلى جانب أطباء باطنة.

وتعاني محافظة سوهاج، بصعيد مصر، من زيادة ملحوظة بعدد إصابات فيروس كورونا، ضمن الموجة الثالثة لانتشار الفيروس، الأمر الذي جعلها، أكثر المحافظات المصرية انتشار للفيروس.

ودفعت وزارة الصحة بفرق طارئة لتدارك الأمر، فيما تقول وزيرة الصحة هالة زايد إن "الوضع مستقر الآن".

لكن أطباء في سوهاج يقولون إن المحافظة لا تزال تشهد زيادة بأعداد الإصابات، وتوافد كبير على المستشفيات التي خصصتها الوزارة للتعامل مع المرضى، وسط زيادة بأعداد الوفيات كذلك.

وسبق أن وجهت وزيرة الصحة، باتخاذ عدد من الإجراءات، للسيطرة على تفشي الفيروس بالمحافظة، من ضمنها زيادة أعداد الأسرة الداخلية وأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، و"تانكات" (خزانات) الأكسجين الطبي لاستيعاب زيادة الإصابات، فضلا عن إرسالها لإمدادات طبيه عاجله إلى المحافظة، شملت 200 أسطوانة أكسجين، و20 جهاز مونيتور، و12 جهاز تنفس صناعي، 20 مركز أكسجين) بالإضافة إلى تانك أكسجين طبي سعته 11 ألف لتر".