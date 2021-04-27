الصحة العالمية: لقاح كورونا ليس اختيارًا شخصياً

02:03 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
الصحة العالمية: لقاح كورونا ليس اختيارًا شخصياً

الدكتور أحمد المنظري

كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الحصول على لقاح كورونا ليس اختيارا شخصيا، بل هو مسؤولية تقع على عاتق كل فرد منا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الثلاثاء، بمناسبة الأسبوع العالمي للتمنيع 2021.

وأوضح أن حرمان نفسك من اللقاح لا يعني سوى أنك تحرم نفسك والآخرين من الحق في عيش حياة خالية من المرض.

وأشار إلى أنه على الرغم من إعطاء اكثر من 36 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء الإقليم، لم يحصل الناس على التطعيم بالمعدل المستهدَف لتقريبنا من وقف انتشار كوفيد-19.

ولفت المنظري إلى أنه رغم أن ذلك قد يرجع إلى نقص اللقاحات على المستوى العالمي، فإن التردد في أخذ اللقاح في إقليمنا لا يزال مرتفعًا.

الصحة العالمية فيروس كورونا لقاح كورونا التطعيم ضد كورونا

الخبر التالى:

إنفوجرافيك.. "معلومات الوزراء": مصر تقفز 8 مراكز بمؤشر التحول في الطاقة العالمي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مستشار الرئيس عن إمكانية تطبيق حظر التجوال: حياة المواطن أولوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا