​في جلسة مفتوحة.. "الأعلى للإعلام" يستضيف وزيرة التضامن الأربعاء

11:19 م الإثنين 26 أبريل 2021
​في جلسة مفتوحة.. "الأعلى للإعلام" يستضيف وزيرة التضامن الأربعاء

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مينا غالي:

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، يوم الأربعاء المقبل، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.

وتتحدث الوزيرة حول "وعي الأسرة المصرية وحياة كريمة"، وتدير حوارًا مفتوحًا تجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي

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