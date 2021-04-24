بالفيديو.. نجيب ساويرس ينشر إعلانًا جديدًا لمشروع زيد: "أكل العيش مر"

10:24 م السبت 24 أبريل 2021
بالفيديو.. نجيب ساويرس ينشر إعلانًا جديدًا لمشروع زيد: "أكل العيش مر"

المهندس نجيب ساويرس

كتب- أسامة علي:

نشر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مقطع فيديو، لإعلان جديد لمشروع "زيد" السكني في الشيخ زايد والتجمع الخامس.

وغرّد ساويرس ساخرًا عبر حاسبه في "تويتر": "آسف يا جماعة إعلان تاني.. بس أكل العيش مر".

ويظهر في الإعلان عدد من الفنانين أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيلي كريم، ويسرا ودينا الشربيني، بالإضافة إلى عدد من لاعبي كرة القدم.

لمشاهدة الفيديو:

نجيب ساويرس مشروع زيد تويتر كريم عبدالعزيز نيللي كريم

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