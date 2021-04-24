بالفيديو.. نجيب ساويرس ينشر إعلانًا جديدًا لمشروع زيد: "أكل العيش مر"
كتب- أسامة علي:
نشر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مقطع فيديو، لإعلان جديد لمشروع "زيد" السكني في الشيخ زايد والتجمع الخامس.
وغرّد ساويرس ساخرًا عبر حاسبه في "تويتر": "آسف يا جماعة إعلان تاني.. بس أكل العيش مر".
ويظهر في الإعلان عدد من الفنانين أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيلي كريم، ويسرا ودينا الشربيني، بالإضافة إلى عدد من لاعبي كرة القدم.
لمشاهدة الفيديو:
اسف يا جماعة اعلان تانى ...بس أكل العيش مر ....😊❤️ pic.twitter.com/JoyGSa2AAh— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 24, 2021
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