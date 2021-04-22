توقف فورا.. الصحة: وفاة شخص كل 6 ثوانٍ حول العالم بسبب التدخين

10:19 ص الخميس 22 أبريل 2021
توقف فورا.. الصحة: وفاة شخص كل 6 ثوانٍ حول العالم بسبب التدخين

التدخين

كتب- محمد نصار:

حذرت وزارة الصحة المصرية، في منشور توعوي لها عبر صفحتها على فيسبوك، من الاستمرار في التدخين بسبب الأضرار الكبيرة التي يسببها حيث تصل للوفاة.

وقالت الوزارة، في منشورها المأخوذ عن منظمة الصحة العالمية: "كل 6 ثوانِ تقريبًا، يموت شخص في مكان ما في العالم بسبب التدخين.. توقف عن التدخين فورًا واحمي نفسك من الضرر".

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أضرار التدخين مخاطر التدخين وزارة الصحة
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