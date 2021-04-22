توقف فورا.. الصحة: وفاة شخص كل 6 ثوانٍ حول العالم بسبب التدخين
كتب- محمد نصار:
حذرت وزارة الصحة المصرية، في منشور توعوي لها عبر صفحتها على فيسبوك، من الاستمرار في التدخين بسبب الأضرار الكبيرة التي يسببها حيث تصل للوفاة.
وقالت الوزارة، في منشورها المأخوذ عن منظمة الصحة العالمية: "كل 6 ثوانِ تقريبًا، يموت شخص في مكان ما في العالم بسبب التدخين.. توقف عن التدخين فورًا واحمي نفسك من الضرر".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
218902
عدد المصابين
-
164803
عدد المتعافين
-
12866
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
143502501
عدد المصابين
-
121868664
عدد المتعافين
-
3055735
عدد الوفيات
إعلان