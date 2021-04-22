حدث ليلاً| تفاصيل رسالة السيسي إلى نظيره السنغالي ونص تعديلات قانون تحيا مصر

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

46 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 435 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 164803 حالات حتى اليوم.

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الخارجية تكشف تفاصيل رسالة الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي

سلم وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الشقيقة تناولت وضع ملف سد النهضة بجانب استعراض الموقف المصري من هذه القضية، أخذاً في الاعتبار الدور السنغالي الرائد على المستوى القاري وعضويتها الحالية في هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي واختيارها لرئاسة الاتحاد العام المقبل.

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متحدث مجلس الوزراء: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والتحول لمركز للتصدير

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توقيع مصر اتفاقيتين مع الشركة المصنعة للقاح سينوفاك الصينية لتصنيع لقاحات كورونا محليًا يدل على أن مصر لديها بنية تحتية تؤهلها للحصول على رخصة تصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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القومي للمرأة يثمن قرار القوى العاملة بتحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بخالص الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان،لإصداره القرارين رقمي 43 و44 لسنة 2021 فى شأن تحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، و تنظيم تشغيل النساء ليلاً.

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محلية النواب توصي بتعديل تشريعي على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بإجراء تعديل تشريعي فى القانون رقم 10 لسنة 1991، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يتضمن تغيير عنوانه ليصبح "نزع الملكية والإشغال"، ويتضمن سقف تشريعي يؤمن تكويد إجراءات وآليات نزع الملكية والإشغال، ومبالغ التعويضات، سواء كان إشغال أرض أو وحدة سكنية.

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"برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ" تعلن تحفظها على رفض المجلس تعديلات التعليم

كشف النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، عن تحفظه على رفض المجلس تعديلات قانون الثانوية العامة، قائلاً: "كان من المفترض التأني في مناقشة القانون بشكل يسمح بإجراء التعديلات عليه بدلاً من رفضه تماماً من أجل تحقيق الغرض المرجو من القانون"، مشيرا إلى أنه موافق من حيث المبدأ عليه مع إجراء تعديلات تتفق مع بنود الدستور الخاصة بمجانية التعليم وتكافؤ الفرص.

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قائد إيراني يعترف بمساعدة طهران للحوثيين في اليمن

اعترف مساعد قائد فيلق القدس الإيراني للشؤون الاقتصادية رستم قاسمي، مساء الأربعاء، بتقديم الحرس الثوري الإيراني السلاح لميليشيات الحوثي في اليمن وتدريب عناصرها.

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ننشر النص الكامل لتعديلات قانون تحيا مصر قبل مناقشته في البرلمان

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق "تحيا مصر".

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تركي الفيصل: العلاقات السعودية الأمريكية استراتيجية وواشنطن المستثمر الأول بالرياض

قال رئيس الاستخبارات السعودي السابق وسفير الرياض في واشنطن ولندن الأمير تركي الفيصل، إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة؛ هي علاقات استراتيجية وهي المستثمر الأول لدينا.

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