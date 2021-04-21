برلمانية: قرارات تنظيم عمل المرأة خطوة للقضاء على التمييز ضد النساء

11:45 م الأربعاء 21 أبريل 2021
برلمانية: قرارات تنظيم عمل المرأة خطوة للقضاء على التمييز ضد النساء

النائبة أمل سلامة

كتب - نشأت علي:

أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بقراري الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة رقم 43 و 44 لسنة 2021، بشأن تنظيم عمل النساء ليلا.

وقالت في بيان لها، إن تلك القرارات جاءت لتؤكد إيمان الدولة المصرية بدور المرأة فى التنمية الاقتصادية، خطوة مهمة للقضاء على التمييز تجاه النساء فى مجال العمل وإتاحة فرصة لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال فى مجال العمل.

وأوضحت أن تنظيم عمل المرأة ليلا مع اتخاذ التدابير اللازمة من جانب أصحاب الأعمال لحمايتها ورعايتها صحيا، جاءت لتؤكد أن الحق فى العمل مكفول للمرأة فى جميع المهن والأوقات المختلفة دون تمييز أو تفرقة.

وأضافت أن عهد الرئيس السيسى يشهد العصر الذهبي للمرأة المصرية، وأن الدولة تقدم دعما غير محدود لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

أمل سلامة التمييز ضد النساء مجلس النواب لجنة الإعلام محمد سعفان وزير القوى العاملة
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