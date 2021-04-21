الجمعة المقبل.. دينا الوديدي تحيي أمسية غنائية على مسرح النافورة بالأوبرا

03:28 م الأربعاء 21 أبريل 2021
الجمعة المقبل.. دينا الوديدي تحيي أمسية غنائية على مسرح النافورة بالأوبرا

دينا الوديدي


كتب- مصراوي:
تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، في إطار السهرات الرمضانية، أمسية غنائية تحييها المطربة دينا الوديدي وفرقتها الموسيقية، في التاسعة والنصف مساء بعد غد الجمعة على مسرح النافورة في الأوبرا.

وتقدم دينا الوديدي لونا يُمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة، وأعدت برنامجا للحفل يتضمن مجموعة متنوعة من الأغاني التي تحظى بتفاعل الجمهور مثل "يا جنوبي" و"الليل" و"أشوف أمورك أستعجب" و"الحرام" و"يا اللي عارف كل شئ" و"يا اللي معدي".

وكانت الوديدى قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "كنت بخاف" من ألحانها، وتوزيع سامر جورج، وهندسة صوت ومكسياج وماستر جورج يعقوب، عبر حسابها الشخصى على موقع "يوتيوب".

مسرح النافورة دار الأوبرا دينا الوديدي

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