وزيرة التخطيط: مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تقدم 140 خدمة للمحليات



كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة حريصة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها؛ لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن؛ تحقيقًا لـ"رؤية مصر ٢٠٣٠".



جاء ذلك خلال احتفالية تسليم وزارة التخطيط (12) سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل كدفعة أولى للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لوزارة التنمية المحلية، متمثلة في 8 محافظات؛ هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والإسكندرية والأقصر وكفر الشيخ وأسوان، والتي شهدتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء.



وشارك في احتفالية تسليم السيارات بحديقة الأزهر بالقاهرة محافظو القليوبية والقاهرة والجيزة، وعدد من قيادات وزارتَي التنمية المحلية والتخطيط.



وأوضحت السعيد أن مشروع تطوير الخدمات الحكومية بدأ بهدف توفير خدمات للمواطنين والمستثمرين في جميع أنحاء الجمهورية بعدد (265) مركز تكنولوجي.



ويساعد هذا النظام أيضًا في استخراج تقارير دورية تتيح بيانات ومعلومات دقيقة لمتخذي القرار؛ لمتابعة سير العمل بتلك الإدارات.



وأضافت وزيرة التخطيط أن من وسائل المشروع أيضًا تقديم خدمات المحليات بواسطة بوابة الخدمات الحكومية للمحليات من خلال الرابط (LGS.GOV.EG)



ونوهت السعيد بأنه من المقرر تطوير جودة الخدمات المقدمة وإضافة مميزات جديدة خلال الفترة القادمة؛ مثل خدمة السداد الإلكتروني للرسوم.



ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن جائحة "كوفيد-19" جاءت لتحفز على محاولة ابتكار المزيد من وسائل تقديم الخدمات للمواطنين بطرق غير تقليدية؛ لذلك ظهرت فكرة مشروع "سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة".



وأشارت السعيد إلى عرض فكرة مشروع "مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة" في معرض القاهرة الدولي للاتصالات في نوفمبر 2020.



ونوهت وزيرة التخطيط بأن فكرة هذا المشروع نالت استحسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن ذلك كان حافزًا على تنفيذ المشروع على أرض الواقع في وقت وجيز.



وأوضحت السعيد أن فكرة مشروع "مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة" تقوم على توفير سيارات تنقل الخدمات الحكومية إلى مقر إقامة المواطنين في أماكن وجودهم في وقت قياسي.



وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تقوم بتأدية ما يزيد على (140) خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين إلى المركز التكنولوجي بالحي أو المدينة.



وتشمل تلك الخدمات المقدمة كل خدمات السدادات من دفع إيجار، وأقساط، وتجديد كل رخص المحلات والإشغالات والإعلانات.



وتزود تلك المراكز المتنقلة بوسيلة رقابة متصلة بالمركز الرئيسي لمتابعة العمل وتحقيق الشفافية.



وتابعت السعيد بأن اليوم يتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع من خلال نشر (12) سيارة مجهزة من سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة.



وتوجهت السعيد بالشكر لفريق عمل وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط، مثمنة المجهود الملموس من فريق عمل الشركة المصرية العالمية للسيارات.



وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حرصت على على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي في ما يخص تحسين نظم تقديم الخدمات وحوكمتها وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي.



وأضاف شعراوي أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًّا بين وزارتَي التنمية المحلية والتخطيط في ما يتعلق بتحسين الخدمات الإجرائية التي تقدمها الإدارة المحلية للمواطنين بمختلف المحافظات.



وأوضح وزير التنمية المحلية أن آليات الإدارة المحلية تدير منظومة متكاملة من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى كل الوحدات المحلية للمراكز والأحياء ودواوين عموم المحافظات.



وأشار شعراوي إلى حرص الوزارة على إدراج تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومؤسسات الأعمال في كل برامج التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.



وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تسارع حالياً الخطى لإطلاق البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات عبر الإنترنت.



وأضاف شعراوي أن الزيادة على طلب الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية الثابتة استدعت ضرورة التفكير في توفير مراكز تكنولوجية متنقلة بمناطق التجمعات السكنية.



وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة حرصت على بناء قدرات الكوادر البشرية التي ستكون مسؤولة عن إدارة المراكز التكنولوجية الثابتة أو المتنقلة.



وأعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته بالمشاركة في تنفيذ المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط بإطلاق 12 سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة من إجمالي 50 سيارة مخطط توفيرها.



وقال شعراوي إنه تم تجهيز هذه السيارات بكل التقنيات الحديثة ومراعاة وجود التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد للمواطنين وكبار السن.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية.



وقامت وزيرة التخطيط ووزير التنمية المحلية بتفقد بعض السيارات المجهزة كنموذج للعمل كمركز تكنولوجي متنقل.



وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن تلك العربات تعد خطوة مهمة لتسهيل الأمر على المواطنين، مضيفًا أن المحافظة تقوم بتقديم كل سبل الدعم.



وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن هذه السيارات تأتي ضمن المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة.



وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الإلكتروني لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية 2030.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة إلكترونية موحدة، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحي قبل التقدم لشرائها، وسيتم إعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات.



وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المراكز التكنولوجية المتنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة.



وأضاف محافظ الجيزة أنه سيتم تدعيم تلك المراكز بالكوادر البشرية المؤهلة للعمل على منظومة خدمات المحلي