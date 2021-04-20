​رفض تعديلات قانون التعليم بالإجماع.. ننشر أبرز حصاد برلمان الاثنين

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين جدلًا واسعًا بين النواب من جهة والدكتور طارق شوقي وزير التعليم من جهة أخرى، بسبب رفض المجلس مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي، أبرز الأحداث التي شهدتها الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلال مناقشة مشروع القانون الذي أثار جدلًا واسعًا، فضلًا عن أبرز مناقشات اللجان النوعية في البرلمان.

- نواب "الشيوخ" يقفون دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادث قطار طوخ

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ضحايا حادث قطار طوخ الذي وقع أمس الأحد.

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- نهائيًا.. مجلس الشيوخ يرفض قانون الثانوية العامة الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، طارق شوقي؛ بسبب مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.بدأت الأزمة بتوجيه وزير التعليم لومًا إلى المجلس؛ بسبب رفض النواب مشروع القانون.

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- عبدالمنعم سعيد ينتقد موقف "الشيوخ" من قانون التعليم.. ورئيس الأغلبية يطالب بحذف كلمته

دافع عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، عن مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.

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- برلماني: "أقسم بالله وأنا صايم الطلبة بتغش من التابلت"

انتقد النائب محمد عبد العليم حسين، عضو مجلس الشيوخ، تعديل نظام الثانوية العامة بقانون التعليم، مشيرا إلى أنها تمثل عبئا على الأسرة المصرية بسبب الدروس الخصوصية التي سيزداد عبئها على الأسر المصرية لمدة 3 سنوات في النظام الجديد

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- طارق شوقي ينتقد "تعليم الشيوخ" ويتهم أولياء الأمور بمقاومة النظام الجديد للثانوية

هاجم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نظام الثانوية العامة القائم، قائلًا إن هدف الوزارة هو تغيير هذا النظام وهدمه بالكامل؛ لأنه يخرج أجيالًا غير متعلمة وغير مؤهلة لدخول الجامعة.

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- وزير التعليم يلوم مجلس الشيوخ بسبب رفض قانون التعليم: الإعلام السبب

وجّه وزير التربية والتعليم لومًا إلى مجلس الشيوخ، بسبب رفضه مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الإعلام تسبب في بلبلة كبيرة حول الأمر، وأنه كان يتمنى أن يتكلم النواب مع السلطة المختصة لاستيضاح الهدف من ذلك النظام.

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- وزير التعليم الأسبق: الامتحان الورقي أفضل.. ومشكلة الثانوية في جودة التعليم

رفض النائب محب الرافعي، عضو مجلس الشيوخ وزير التعليم الأسبق، قانون التعلم المعروض الآن على مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن مشكلة الثانوية العامة ليست في عدد السنين؛ ولكن في نوعية وجودة التعليم الذي يقدم؛ فلذلك يمكن القول إن التعليم يكون أفضل في سنة واحدة؛ ولكن المطلوب "الكواليتي" وجودة التعليم بكل عناصره؛ المعلم والمدرسة وغيرهما مما يمثل عبئًا حقيقيًّا.

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- 100 ألف جنيه غرامة .. تشريعية النواب تقر تعديلات "التنمر"

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

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