مصر للطيران: رحلات أسبوعية تربط بين القاهرة وأسيوط وسوهاج

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، تشغيل 4 رحلات أسبوعيًا، تربط بين مطار القاهرة وكل من مطاري أسيوط وسوهاج، بمعدل رحلتين يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع اعتبارًا من 18 أبريل الجاري، في إطار اهتمام الشركة بربط شبكتها الدولية بمدن صعيد مصر، عبر مطار القاهرة الدولي في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني.

وقالت الشركة يتم تسيير هذه الرحلات بخط سير (القاهرة /أسيوط /سوهاج / القاهرة) و(القاهرة / سوهاج / أسيوط / القاهرة)، وتربط هذه الرحلات ركاب الشركة بالعديد من نقاط مصر للطيران، في الشرق الأوسط وأفريقيا عبر مطار مطار القاهرة، مثل دبي وأبوظبي والبحرين واسطنبول وعمان وبيروت والخرطوم، وغيرها من العديد من نقاط مصر للطيران.

يذكر أن مصر للطيران تٌسير رحلاتها بين (القاهرة وأسيوط وسوهاج) بطراز الآيرباص A220-300 المزود بخدمات الإنترنت ومشاهدة المواد الترفيهية عبر خدمة الـ Streaming، ويمكن للركاب حجز تذاكرهم عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بـ 171 أو من خلال مكاتب مصر للطيران أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.​