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مد التسجيل في كشوف الجمعية العمومية ساعة إضافية

02:25 م الجمعة 02 أبريل 2021
مد التسجيل في كشوف الجمعية العمومية ساعة إضافية

خالد ميري

كتب - مينا غالي:

أعلن خالد ميرى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، وكيل النقابة، مد التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لمدة ساعة إضافية للصحفيين المتواجدين حتى الثالثة عصرا.

كانت اللجنة، قررت المد لمدة ١٠ دقائق، إلا أن القرار لاقى اعتراضا من الحضور الذين رددوا هتافات "ساعة.. ساعة"، للمطالبة بمدها ساعة إضافية وليس ١٠ دقائق فقط، ما جعل اللجنة تستدعي المرشحين لمنصب النقيب الذين توافقوا على المد ساعة إضافية.

ووصل آخر عدد للمسجلين بكشوف الجمعية العمومية بلجان القاهرة نحو ١٨٠٠ عضو، فيما لم تعلن اللجنة عدد المسجلين في لجان الإسكندرية.

وكان قد أعلن ميري مد التسجيل في الكشوف حتى الساعة الثانية عصرا كموعد أخير على أن يتم وقف التسجيل بعدها وإعلان عدد الحضور.

وسجل في كشوف الجمعية العمومية، الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح لنفس المنصب، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفي رفعت رشاد المرشح لمنصب نقيب الصحفيين.

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأعلن ميري مد التسجيل في الكشوف حتى الساعة الثانية عصرا كموعد أخير على أن يتم وقف التسجيل بعدها وإعلان عدد الحضور.

نقابة الصحفيين خالد ميري الجمعية العمومية انتخابات التجديد النصفي

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