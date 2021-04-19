رئيس الوزراء يطلع على آخر مستجدات تطوير مكاتب التأمينات الاجتماعية

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

وأشار عوض إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات والخطوات التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصة فى إطار ملف التحول الرقمي، مستعرضًا ما تم تحقيقه من الربط الآلي والتبادل بين كل من الهيئة من جهة ومصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة للمرور والنيابة العامة من جهة أخرى، بما يحقق تقليل تداول المستندات بين تلك الجهات، ورفع المعاناة عن المواطنين المتعاملين مع هذه الجهات.

وتطرق رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى الموقف الخاص بتطوير ورفع كفاءة مقرات الهيئة، والتي يصل عددها إلى نحو 591 مقرًا على مستوى الجمهورية، متناولًا عددًا من الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تكفل قيام الهيئة بإدائها لمهامها دون معوقات.