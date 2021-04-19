النظام الإلكتروني يحقق العدالة.. شوقي لـ"الشيوخ": سنطبق الامتحانات عبر "التابلت" بنسبة 80%

03:51 م الإثنين 19 أبريل 2021
النظام الإلكتروني يحقق العدالة.. شوقي لـ"الشيوخ": سنطبق الامتحانات عبر "التابلت" بنسبة 80%

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك 3 بدائل إلكترونية لإجراء الامتحانات من خلال التابلت، وبدائل أخرى للنظام الورقي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي أعلنت رفضها له في تقريرها.

وأكد الوزير لنواب مجلس الشيوخ أن الامتحانات ستطبق إلكترونيًّا وورقيًّا؛ حيث يوجد طلاب منازل وسجون، قائلًا: ستجرى الامتحانات بنسبة 80% من خلال التابلت، والباقي ورقي، متابعًا: النظام الورقي أيضًا سيتم تصحيحه إلكترونيًّا.

وواصل شوقي حديثه: إجراء الامتحانات بالنظام الورقي أو الإكتروني، ليست له علاقة بتطوير التعليم؛ فالهدف منه هو عدم تسرب الامتحانات، ولا نضطر إلى نقل الأوراق بالطائرات الحربية.

وأضاف شوقي أن النظام الورقي في الامتحانات بمثابة معركة؛ حيث يتم نقلها في صناديق، ولو تم فتح الصناديق قبل الامتحانات لفشلت المنظومة كلها، متابعًا: "النظام الإلكتروني يحقق العدالة المطلقة".

طارق شوقي وزير التربية والتعليم التابلت مجلس الشيوخ

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