اليوم.. مصر للطيران تسيّر 38 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

03:00 ص الإثنين 19 أبريل 2021
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 38 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 38 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 3 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 27 رحلة دولية إلى كل من (واشنطن، بيروت، بغداد، جوبا، لاجوس، أكرا، الدوحة، لندن، أبوجا، دبي، إسطنبول، عمّان، البحرين، مسقط، الشارقة، نيروبي، الخرطوم، اديس ابابا، إربيل)، و7 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3 آلاف راكب.

شركة مصر للطيران حركة الطيران المطارات المصرية الرحلات الجوية
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