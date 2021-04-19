​في 13 محافظة.. القوى العاملة تطرح فرص عمل برواتب تتخطى 3 آلاف جنيه

كتب- يوسف عفيفي:

وفرت وزارة القوى العاملة، نحو 4243 فرصة عمل للشباب والبنات وذوي الاحتياجات الخاصة، برواتب تتخطى 3 آلاف جنيه في بعض المهن، بالإضافة إلى تأمين صحي واجتماعي.

وبحسب نشرة التوظيف بالوزارة، جاءت فرص العمل في 65 شركة ومصنع قطاع خاص، وذلك في 13 محافظة، الجيزة والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، وأسوان، والبحيرة، ودمياط، والمنوفية وشمال سيناء.

وتهدف النشرة، إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل" تحت مسمى "برنامج طالبي العمل ".

وجاءت فرص العمل في المحافظات على النحو التالي:

الجيزة:

- 45 محاسب، و45 مشرف مبيعات، و 210 مندوب مبيعات.

- 20 عامل تعبئة و 20 فرد أمن.

الشرقية:

- 500 عامل أورليه، و500 عامل أوفر و40 عامل مكواة وجودة و200 فرد أمن براتب 3100 جنيه

- 50 فني لحام و50 فني دوكو سيارات و20 فني خراطة و20 فني برادة و 50 فني تشطيبات.

- 500 مراقب جودة و 20 مهندس و 1500 مشغل براتب 2500 جنيه.

الدقهلية:

- مهندس ميكانيكا، و 2 منسقة، وأخصائي ائتمان، و5 عمال خياطة، و 3 عمال تطريز.

- 30 عامل نظافة، و 10 مندوب تسويق وكاشير.

- 5 فرد أمن، و 5 عمال مخزن، وعاملين صيدلية، وعاملين بشركة برمة.

الغربية:

- مهندس صيانة، وأمين مخزن و5 مندوب مبيعات و 100 أخصائي خدمات مالية.

- 2 إداري و 12 عامل عادي، و عاملين خياطة و 30 عاملة سنجر وأوفر.

البحيرة:

- 10 أخصائي تمويل و5 أمين مخزن و 10 فني كهرباء و10 فني ميكانيكا و 10 سائق درجة أولى.

- 10 عمال عادي و20 عامل سنجر وأوفر، و 25 عامل مكواة، ومشرفة وعاملة نظافة.

أسيوط:

- 2 مهندس ميكانيكي، ودكتور إكلينيكي وفني أعمال كنترول و5 مهندس و 5 كيميائي و 5 موظف إداري.

- 5 بائع و 5 مساعد بائع و 200 فرد أمن براتب 3 آلاف جنيه ومسئول تمويل و 10 أخصائي تمويل.

15 وسيط تأميني و20 أخصائي تسويق و 20 سكرتارية، وبائع أجهزة وعمال عاديين.

المنيا:

- تضم 614 فرصة عمل متاحة

- 100 مراقب جودة و300 عامل حياكة و 10 فني صباغة، و10 عاملة نظافة.

- 100 عامل دواجن و50 مندوب مستلزمات طبية، و 30 عامل إنتاج، وموظف يجيد الحاسب الآلي.

- 7 فرد أمن و 2 موظفة خدمة عملاء و6 شيف بائع و 10 أخصائي تمويل.

10 منسق ميداني و5 أمين مخزن و 5 محاسبين و30 أخصائي خدمات مالية.

- 5 موظف إستقبال ، و 8 إشراف داخلي، و 8 سيرفيس .

المنوفية:

- 400 عامل خياطة و تعبئة، و 75 عامل سنجر وأوفر، و15 عامل عادي.

15 فني جودة و30 مندوب مبيعات، و 50 عامل إنتاج، و 5 سائقين.

- ووفرت ومحافظات القليوبية والسويس ودمياط وشمال سيناء وأسوان، فرص عمل شملت، أفراد أمن، وعمال نظافة، وصراف مطعم، ومشرف غرف، وفني تبريد وتكييف، ومضيفين، وعمال خدمات معاونة، وفني إنتاج وعمال إنتاج.