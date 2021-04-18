الطيران المدني تحذر العاملين في محطات مصر للطيران من فيروس "نيباه"

كتب- محمد عبيد:

حذرت سلطة الطيران المدني المصري، جميع العاملين بمحطات شركة مصر للطيران، في مناطق جنوب شرق آسيا، من ظهور فيروس جديد يسمى "نيباه"، منتشر في الهند وماليزيا وسنغافورة وبنجلاديش.

وقالت سلطة الطيران المدني، في منشور لها، تداولته مصر للطيران على صفحات العاملين بها عن الفيروس، إنه حيواني المنشأ ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، ويمكن أيضًا أن ينتقل عن طريق الطعام الملوث أو مباشرة بين شخص مصاب وآخر سليم.

وأشارت السلطة إلى أن طرق عدوى الإصابة بفيروس "نيباه"، هي الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة مثل الخفافيش أو الخنازير أو سوائل أجسامها مثل (الدم والبول واللعاب)، أو ينتقل عن طريق الاتصال الوثيق بشخص مصاب أو سوائل الجسم ( قطرات الأنف والجهاز التنفسي والبول)، بالإضافة إلى استهلاك المنتجات الغذائية الملوثة بسوائل جسم الحيوانات المصابة مثل (عصارة النخيل أو الفاكهة الملوثة).

وأضافت أن الأعراض تظهر على المصاب خلال 14 يومًا بعد التعرض، وأقصى فترة حضانة 45 يومًا، وتشبه أعراضه الإنفلونزا، ومن الممكن ظهور الحمى والصداع وألم عضلي وتقيئ والتهاب حلق، ويمكن أن يتبعه دوار ونعاس وتغيير في الحالة الذهنية والتهاب الدماغ الحاد، ويمكن حدوث مشكلات حادة في الجهاز التنفسي، ويحدد التهاب الدماغ والنوبات في الحالات الشديدة حيث يتطور إلى غيبوبة في غضون من 24 إلى 48 ساعة.

وقدمت سلطة الطيران المدني، بعض النصائح للعاملين، في ضوء عدم وجود علاج أو لقاح ضد فيروس "نيباه"، بضرورة عدم ملامسة خفافيش الفاكهة أو الخنازير أو القردة والنسانيس وعدم تناول لحومها النيئة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء قفازات وملابس واقية عند ملامسة الحيوانات، وتجنب الاتصال الجسدي المباشر مع المرضى المصابين بالفيروس.