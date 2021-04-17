غدا.. "الشيوخ" يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروعي قانون بشأن المهندسين والتعليم

03:22 م السبت 17 أبريل 2021
غدا.. "الشيوخ" يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروعي قانون بشأن المهندسين والتعليم

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

كتب- مصراوي:

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، ولمدة يومين؛ لمناقشة مشروعي قوانين بشأن نقابة المهندسين والتعليم.

ويناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ خلال الجلسات السابقة.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وتستمر الجلسات العامة للمجلس الاثنين المقبل لمناقشة جدول أعمال المجلس وما يستجد عليها من موضوعات.

ورفع رئيس مجلس الشيوخ، الاثنين الماضي، الجلسات العامة عقب الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 من حيث المبدأ.

كما ناقش المجلس عددا من مواد القانون، معلنا استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.​

عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ نقابة المهندسين الحكومة

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