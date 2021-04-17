حرارة شديدة يعقبها انخفاض كبير​.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الجاري

10:48 ص السبت 17 أبريل 2021
حرارة شديدة يعقبها انخفاض كبير​.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الجاري

أرشيفبية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الحوية، إن ارتفاع درجات الحرارة أمر طبيعي خلال فصل الربيع، حيث يعتبر فصل التقلبات الحادة والسريعة، لافتا إلى أنه يوجد موجات شديد الحرارة مثل هذه الأيام ثم يتبعها كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا تتسبب في تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أنه بداية من اليوم السبت يوحد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أن تكون ذروة ارتفاع الحرارة يومي الأحد والاثنين وتصل درجات الحرارة لـ 40 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة، ومن 41 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

وتابع شاهين: "يوجد فارق كبير بين درجات الصغرى والكبرى يصل لـ 10 درجات، حيث تتراوح من 15 إلى 20 درجة، محذرا من تخفيف الملابس أثناء التواجد خارج المنزل في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

وأوضح مدير مركز التنبؤات، أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث تصل لـ 32 حتى 30 درجة، بانخفاض 10 درجات خلال نهاية الأسبوع.

وأشار شاهين إلى أن أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها على مصر خلال فصل الربيع، وليس فصل الصيف، حيث سجلت أعلى درجة حرارة خلال العام الماضي في فصل الربيع 43 درجة.

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