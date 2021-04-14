ننشر أسعار الخضراوات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية
كتب- محمد سامي:
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن المجمعات الاستهلاكية تواصل طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وجاءت قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، كما يلي:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس بـ4.5 جنيه للكيلوجرام.
- البصل الأبيض بـ4.5 جنيهات للكيلوجرام.
- البصل الأحمر بـ5 جنيهات للكيلوجرام.
- الكوسة بـ11.5 جنيه للكيلوجرام.
- الجزر بـ5.5 جنيه للكيلوجرام.
- الخيار بـ8 جنيهات للكيلوجرام.
- الجوافة بـ10 جنيهات للكيلوجرام.
- الباذنجان الرومي بـ8 جنيهات للكيلوجرام.
- الفلفل الرومي بـ10 جنيهات للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض بـ11 جنيهًا للكيلوجرام.
- الفلفل البلدي بـ10جنيهات للكيلوجرام.
- الفلفل الألوان بـ30 جنيهًا للكيلوجرام.
- الليمون بـ27.7 جنيه للكيلوجرام.
- الفاصوليا الخضراء بـ13 جنيهًا للكيلوجرام.
- التفاح السكري بـ26 جنيهًا للكيلوجرام.
- الكانتلوب "أناناس" بـ9.5 جنيه للكيلوجرام.
- اليوسفي بـ9.5 جنيه للكيلوجرام.
- الموز البلدي بـ10 جنيهات للكيلوجرام.
- العنب المستورد "أسود" بـ35 جنيهًا للكيلوجرام.
- التفاح الإيطالي بـ27 جنيهًا للكيلوجرام.
- البسلة بـ8 جنيهات للكيلوجرام.
- البرتقال البلدي بـ5 جنيهات للكيلوجرام.
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