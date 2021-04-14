ننشر أسعار الخضراوات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية

04:01 م الأربعاء 14 أبريل 2021
ننشر أسعار الخضراوات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية

أرشيفية

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن المجمعات الاستهلاكية تواصل طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎وجاءت قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، كما يلي:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

- البطاطس بـ4.5 جنيه للكيلوجرام.

- البصل الأبيض بـ4.5 جنيهات للكيلوجرام.

- البصل الأحمر بـ5 جنيهات للكيلوجرام.

- الكوسة بـ11.5 جنيه للكيلوجرام.

- الجزر بـ5.5 جنيه للكيلوجرام.

- الخيار بـ8 جنيهات للكيلوجرام.

- الجوافة بـ10 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎- الباذنجان الرومي بـ8 جنيهات للكيلوجرام.

- الفلفل الرومي بـ10 جنيهات للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض بـ11 جنيهًا للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ10جنيهات للكيلوجرام.

- الفلفل الألوان بـ30 جنيهًا للكيلوجرام.

- الليمون بـ27.7 جنيه للكيلوجرام.

- الفاصوليا الخضراء بـ13 جنيهًا للكيلوجرام.

- التفاح السكري بـ26 جنيهًا للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الكانتلوب "أناناس" بـ9.5 جنيه للكيلوجرام.

- اليوسفي بـ9.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الموز البلدي بـ10 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ35 جنيهًا للكيلوجرام.

‏- التفاح الإيطالي بـ27 جنيهًا للكيلوجرام.

- البسلة بـ8 جنيهات للكيلوجرام.

- البرتقال البلدي بـ5 جنيهات للكيلوجرام.

أسعار الخضر المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين

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