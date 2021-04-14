تحذير من "الصحة العالمية" بشأن تفاقم أزمة كورونا خلال شهر رمضان

01:52 م الأربعاء 14 أبريل 2021
تحذير من "الصحة العالمية" بشأن تفاقم أزمة كورونا خلال شهر رمضان

الدكتور أحمد المنظري

كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن المنظمة يساورها القلق من أن الوضع الحالي لإصابات كورونا قد يتفاقم خلال شهر رمضان إذا لم يلتزم الناس بالتدابير الاجتماعية التي أثبتت جدواها.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الأربعاء، بشأن مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، وموقف اللقاحات وتوزيعها في عدة دول.

وأضاف المنظري: "قد يشعر الناس هذا العام، مثل العام الماضي، بأن روح رمضان قد تغيَّرت بسبب التباعد الاجتماعي وحظر الخروج، ولكنَّ الإجراءات التي يجب مواصلة تطبيقها للمساعدة في احتواء الجائحة تتماشى مع المبادئ الأساسية للإسلام، ومنها القاعدة الفقهية التي تنص على أنه "لا ضرر ولا ضرار".

وشدد أنه لحماية أنفسنا، ومنع انتقال المرض إلى الآخرين، علينا أن نتَّبِع بدقة التدابير الصحية والاجتماعية التي أثبتت فعاليتها في وقف سريان العدوى وإنقاذ الأرواح، ومنها التباعد البدني، وارتداء الكمامات، ونظافة اليدين، والتهوية الجيدة، والترصُّد، والاختبار، وتتبُّع المخالِطين، والعزل، والحجر الصحي.

وأشار المنظري أنه من شأن الإجراءات التي تتخذها الحكومات والأفراد خلال الأسابيع القادمة أن تُحدِّد مسار الجائحة في الأشهر المقبلة.

منظمة الصحة العالمية أحمد المنظري أزمة كورونا فيروس كورونا شهر رمضان

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