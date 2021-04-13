حدث في 8 ساعات| السيسي يوجه بتطوير نظم الري.. وطرح شقق جديدة
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان كافة عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، وإعلان بنك التعمير والإسكان بدء الحجز في شقق مشروع المنتزه بمدينة 6 أكتوبر وهي وحدات نصف تشطيب، بمنطقة جنوب الأحياء على طريق الواحات.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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