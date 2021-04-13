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وزير الإسكان يوجه بدفع معدلات العمل بالمشروعات المختلفة خلال شهر رمضان

10:55 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
وزير الإسكان يوجه بدفع معدلات العمل بالمشروعات المختلفة خلال شهر رمضان

اجتماع وزير الإسكان

كتب- مصراوي:
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجيهات مشددة لجميع الجهات التابعة للوزارة، بضرورة دفع معدلات العمل خلال شهر رمضان المبارك بالمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، سواء بالمحافظات والمدن الجديدة.

وقال وزير الإسكان، إن الوزارة، وجهاتها التابعة تتولى تنفيذ عدد ضخم من المشروعات، سواء في مدن الجيل الرابع، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات التطوير بمحافظة القاهرة، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأوضح وزير الإسكان، أن شهر رمضان المبارك، هو شهر العمل والإنتاج، وبذل الجهد والمثابرة على العمل، وهو شهر الانتصارات والإنجازات، مؤكدًا أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُعد إنجازا كبيرًا في ملف التنمية العمرانية، تعود فوائده على جموع المصريين.

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