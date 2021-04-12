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بدء من غدًا.. ننشر تفاصيل نظام الدراسة والعمل بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

11:31 ص الإثنين 12 أبريل 2021
بدء من غدًا.. ننشر تفاصيل نظام الدراسة والعمل بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

تبدأ غدًا، بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، تنفيذ قرار سير العمل خلال شهر رمضان المبارك، بناء على الخطة التي وضعتها الجامعة.

وأكدت جامعة الأزهر، أن قرار تنظيم سير العمل بكليات القاهرة والأقاليم، في شهر رمضان، يأتي التزامًا بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي و للصالح العام، وسعيًا لتحقيق جوانب الرسالة التعليمية.

وأشارت جامعة الأزهر إلى أنه تقرر تطبيق الآتي:

- تلتزم الكليات والمعاهد بتخفيض قوة العمل حسب ظروف كل كلية وما تقتضيه مصلحة العمل بها، وتقليل وقت الاجتماعات، وأعداد الحضور بما يضمن حسن سير العمل.

- تقليص زمن المحاضرة ليصبح 40 دقيقة، وتطبيق نظام التعليم الهجين، وذلك بتقليص أوقات التدريس وجهًا لوجه، سواء للمحاضرات أو الدروس العملية، مع التعويض بزيادة ساعات التدريس الإلكترونية عن بُعد؛ رغبة في تقليل الكثافة الطلابية.

- التأكيد على التعقيم المستمر لجميع مباني الجامعة والمدن الجامعية.

- تبدأ مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وبالنسبة إلى الكليات التى تعمل ستة أيام ينتهى العمل بها الساعة الواحدة بعد الظهر.

الكليات التي تعمل 5 أيام فينتهي العمل بها الساعة الثانية بعد الظهر، ويستثنى من ذلك الوظائف والوحدات ذات الطبيعة الخاصة وقطاع المستشفيات، على أن تسرى جميع الضوابط المشار إليها على الأمانة العامة بالقاهرة والفروع.​

جامعة الأزهر نظام الدراسة شهر رمضان التباعد الاجتماعي tdv s ; V kh فيروس كورونا

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