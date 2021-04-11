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​التموين: التعاقد على شراء 20 ألف طن زيت طعام

08:48 م الأحد 11 أبريل 2021
​التموين: التعاقد على شراء 20 ألف طن زيت طعام

زيت طعام

كتب– محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، التعاقد على شراء كمية 20 ألف طن زيت طعام مكرر معبأ خليط (صويا وعباد).

وقالت وزارة التموين، أن الـ20 ألف طن، منها 10 آلاف طن توريد خلال الفترة من 1 إلى 31 مايو 2021 و10 آلاف طن توريد خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2021.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني.

زيت طعام وزارة التموين الهيئة العامة للسلع التموينية التموين

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