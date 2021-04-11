التموين: التعاقد على شراء 20 ألف طن زيت طعام
كتب– محمد سامي:
أعلنت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، التعاقد على شراء كمية 20 ألف طن زيت طعام مكرر معبأ خليط (صويا وعباد).
وقالت وزارة التموين، أن الـ20 ألف طن، منها 10 آلاف طن توريد خلال الفترة من 1 إلى 31 مايو 2021 و10 آلاف طن توريد خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2021.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
209677
عدد المصابين
-
159054
عدد المتعافين
-
12405
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان