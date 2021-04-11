نقيب المحامين: مصروفات العلاج تجاوزت الـ 241 مليون جنيه خلال عام

كتب- مينا غالي:

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، إخطارًا بمصروفات العلاج عن الفترة من 1/4/2020 إلى 1/4/2021، والتي بلغت 241,837,568.98 مليون جنيه.

وقال عطية: التزامًا بالشفافية، ووجوب إحاطتكم علمًا بكل شيء، يرجى الإحاطة بأن مصروفات العلاج عن الفترة من 1/4/2020 إلى 1/4/2021، قد بلغت طبقًا للجدول المرفق. بحسب بيان صحفي.