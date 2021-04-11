اختفاء القمر.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر غداً

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر غداً الإثنين الموافق 12 أبريل، تتمثل في القمر الجديد (المحاق).

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة تتمثل في شروق القمر وغروبه مع الشمس في نفس الوقت تقريبا، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل - (اختفاء القمر)، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والعناقيد والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

وأوضح رئيس قسم الفلك الأسبق، أن الظاهرة ليس لها أية أضرار مطلقا على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فهي ممتعة في مشاهداتها ويحبها هواة الفلك والمهتمين برصد السماء لمتابعة هذه الظاهرة وتصويرها.

ويشهد شهر أبريل الجاري، 6 ظواهر فلكية بدأ أولها يوم 5 أبريل الحالي، بظهور القمر والمشتري وزحل قبل شروق الشمس، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 27 أبريل باكتمال بدر القمر، ويبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة.​