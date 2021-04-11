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ننشر صورة شهادة إخطار توفيق أوضاع إصدارات الصحف القومية

01:07 م الأحد 11 أبريل 2021
ننشر صورة شهادة إخطار توفيق أوضاع إصدارات الصحف القومية

الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم ال

كتب- مينا غالي:

تنظم الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الآن، احتفالية لتوفيق أوضاع الصحف القومية التي تديرها الهيئة الوطنية للصحافة، وتقوم بتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا لأحكام قانون المجلس رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له.

وتقام الاحتفالية، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، ويقوم بتسليم الشهادات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام الكاتب الصحفي كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجى، بحضور رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الاصدارات القومية.

وينشر مصراوي صورة إخطار توفيق أوضاع إصدارات الصحف القومية على النحو التالي:

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المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة الوطنية للصحافة توفيق أوضاع الصحف القومية إصدارات الصحف القومية

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