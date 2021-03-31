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مصر للطيران: رحلة خاصة لنقل منتخب جزر القمر لباريس

08:00 م الأربعاء 31 مارس 2021
مصر للطيران: رحلة خاصة لنقل منتخب جزر القمر لباريس

شركة مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

أقلعت من مطار القاهرة الدولي، طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران رقم 3950 MS، وعلى متنها منتخب جزر القمر في طريقها إلى باريس.

والتقى منتخب جزر القمر، نظيره المنتخب المصري باستاد القاهرة، الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ ٦ والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتي انتهت الفراعنة بأربعة أهداف نظيفة.

وقالت الشركة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر منتخب جزر القمر من مبني الركاب رقم 2، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، على أحدث طائراتها من طراز الإيرباص A320Neo، التي تسع 140 راكبا، وتتمتع بأعلى درجات الراحة والرفاهية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لسفر البعثة.

مصر للطيران مطار القاهرة الدولي منتخب جزر القمر باريس

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