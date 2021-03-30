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جبالي للنواب: مشاركتكم في اجتماعات اللجان النوعية إثراء مفيد للمناقشات

12:56 م الثلاثاء 30 مارس 2021
جبالي للنواب: مشاركتكم في اجتماعات اللجان النوعية إثراء مفيد للمناقشات

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

كتب- نشأت علي

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس، بالمشاركة في اجتماعات اللجان النوعية المختلفة، وعدم الاكتفاء بلجانهم فقط.

ووجه جبالي حديثه للنواب، خلال مناقشة قانون الري المقدم من الحكومة، قائلا: "حضوركم شئ مفيد لإثراء المناقشات".

ويستكمل مجلس النواب خلال جلسته المنعدة حاليا قانون الري، وذلك بعد الموافقة في جلسة الأمس على تعديل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على نص المادة 76 من مشروع قانون الموارد المائية والري، بحيث يكون قيمة ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلا من 10 ألاف جنيه.

وأصبح نص المادة بعد التعديل: يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات وتنظم اللائحة التنفذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألف جنيه على كل سنة الجديدة.

وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتي تستخدم للري التكميلي.

حنفي جبالي مجلس النواب اللجان النوعية

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