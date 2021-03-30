الموارد المائية وبيان التعليم العالي.. ننشر جدول أعمال البرلمان اليوم



كتب- مصراوي:

يستكمل البرلمان في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري، بعد الموافقة على المادة 90 من مواد المشروع.

وتناقش اللجنة الاقتصادية، مشروع قانون إصدار الصكوك السيادية الموحال بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتستمع لجنة الصحة إلى بيان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، حول ما قدمته المستشفيات الجامعية في التغطية الصحية أثناء جائحة كورونا، وتستكمل اللجنة أعمالها بمناقشة طلب الإحاطة مقدم النائب مكرم رضوان، بشأن استكمال منشآت مستشفى التكامل بالصلاحيات مركز بنى عبيد دقهلية.

وتستمع لجنة التضامن الاجتماعي، إلى تقرير اللجنة للرد على بيان علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي تم عرضه أمام المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 18 يناير2021، و تنظر نتائج الجولات الرقابية التي قام بها أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية.

وتناقش لجنة الإدارة المحليه إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفة فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدى.