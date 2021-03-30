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محافظ الشرقية يستقبل وزير القوى العاملة لتسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة

10:28 ص الثلاثاء 30 مارس 2021
محافظ الشرقية يستقبل وزير القوى العاملة لتسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة

محافظ الشرقية يستقبل وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:
استقبل محافظ الشرقية اللواء ممدوح غراب، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وبحسب بيان اليوم، من المقرر أن يقوم الوزير يرافقة المحافظ بتسليم 500 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي للعمالة غير المنتظمة من عمال الزراعة بمحل عملهم بوادي الملاك، ويفتتح مبادرة "هنجملها" بجامعة الزقازيق، كما يقوم بزيارة ميدانية لمحطة التصدير بوادي الملاك، فضلا عن حضور الاجتماع الشهري لمجلس جامعة الزقازيق.

يأتي ذلك بحضور مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية واحمد عبد الهادي وكيل المديرية.

محافظ الشرقية وزير القوى العاملة محمد سعفان ممدوح غراب العمالة غير المنتظمة

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