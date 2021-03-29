أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

ضياء رشوان: الدورة الأخيرة "الصحفيين" حصلت على دعم حكومي يقدر بـ125 مليون جنيه

10:09 م الإثنين 29 مارس 2021
ضياء رشوان: الدورة الأخيرة "الصحفيين" حصلت على دعم حكومي يقدر بـ125 مليون جنيه

ضياء رشوان

(مصراوي):

أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح لدورة الانتخابات الثانية، أن مجلس النقابة نجح خلال الدورة الأخيرة في زيادة الدعم الحكومي للنقابة بقيمة 125 مليون جنيه خلال عامين.

وأضاف رشوان، خلال لقاء عقده اليوم الاثنين مع صحفيي وكالة أنباء الشرق الأوسط بحضور الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير الوكالة، أن مبلغ الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة في الدورة السابقة بلغ 55 مليون جنيه في الدورة، وعندما أصبح نقيبًا في الدورة الأخيرة ارتفع الدعم إلى 65 مليون جنيه، لكن النقابة نجحت في الحصول على دعم مرة أخرى بقيمة 60 مليون جنيه بعد عام، ليصل إجمالي الدعم خلال العامين الأخيرين إلى 125 مليون جنيه ساعدت النقابة أن تواجه كل الظروف التي حدثت.

وأشار رشوان إلى أن النقابة اعتمدت بشكل رئيسي على الدعم الحكومي ومازالت، موضحًا أن الدعم الأخير ساعدها في التغلب على أوضاع اجتماعية واقتصادية وصحية في منتهى الصعوبة، خاصة وأن مئات الزملاء أصبحوا بلا عمل نتيجة إغلاق الصحف.

ضياء رشوان نقابة الصحفيين الدعم الحكومي للنقابة انتخابات الصحفيين

الخبر التالى:

"رياضة البرلمان" لرؤساء الاتحادات المشاركة في الأولمبياد: نمد أيدينا إليكم لترفعوا اسم مصر
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200050

    عدد المصابين

  • 153175

    عدد المتعافين

  • 11882

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مصادر أمنية: لا وفيات بحريق كفر طهرمس وجار تحديد سبب اشتعال النيران

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا