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رئيس الطائفة الإنجيلة عن تعويم السفينة الجانحة: انتصار جديد لإرادة قيادة ودولة وجيل

01:31 م الإثنين 29 مارس 2021
رئيس الطائفة الإنجيلة عن تعويم السفينة الجانحة: انتصار جديد لإرادة قيادة ودولة وجيل

القس أندريه زكي

كتب- مينا غالي:

علق الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية على نجاح مصر في تعويم السفينة الجانحة إيفر جيفن التي تسببت في أزمة توقف الملاحة بقناة السويس خلال الأيام الماضية.

وقال زكي في بيان له اليوم: "تابع العالم أجمع، خلال الأيام الماضية، أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، والذي يعكس أهمية الشريان الملاحي المحوري العظيم لمصر والعالم."

وأضاف زكي: "إن ما قام به المصريون اليوم هو انتصار جديد لإرادة قيادة ودولة وجيل، قادر على حماية حقوق ومستقبل أولاده والحفاظ على مقدرات شعبه".

وبدأ طاقم العمل على السفينة الجانحة في قناة السويس، صباح اليوم الاثنين في تشغيل محركاتها استعدادًا لتحركها من موقعها في المجرى الملاحي الأهم في العالم.​

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلة تعويم السفينة الجانحة سفينة قناة السويس

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