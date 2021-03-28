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المشاط أمام "النواب": نعمل على تحقيق الاقتصاد الدائري حفاظًا على الموارد وتعزيز الاستدامة

05:01 م الأحد 28 مارس 2021
المشاط أمام "النواب": نعمل على تحقيق الاقتصاد الدائري حفاظًا على الموارد وتعزيز الاستدامة

رانيا المشاط

كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تعمل على تحقيق الاقتصاد الدائري للحفاظ على الموارد من الهدر وتعزيز الاستدامة من خلال المشروعات التنموية المنفذة من خلال تمويلات شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال لقائها بلجنة العلاقات الخارجية بملجس النواب، اليوم الأحد، المشروعات الناجحة الممولة من شركاء التنمية، في صعيد مصر، مشيرةً إلى قرية البغدادي في محافظة الأقصر التي تعتبر واحدة من بين 63 قرية في المحافظة، استفادت من البرامج المطبقة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي؛ لتحقيق التنمية الزراعية والريفية وتمكين المرأة اقتصاديًّا وتحقيق الاقتصادي الدائري وإمداد المزارعين بالطاقة الشمسية .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الوزارات اتفقت مع شركاء التنمية على تمويلات تنموية خلال 2020 بقيمة 100 مليون دولار خلال العام الماضي؛ لتعزيز استراتيجية الدولة في ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي ودعم القرى الأكثر احتياجًا.

رانيا المشاط الاقتصاد الدائري وزيرة التعاون الدولي المشروعات التنموية ملجس النواب

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