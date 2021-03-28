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برلماني يتقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن حادث قطاري سوهاج

04:01 ص الأحد 28 مارس 2021
برلماني يتقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن حادث قطاري سوهاج

النائب محمد إسماعيل

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لاستكشاف ملابسات حادث القطارين بسوهاج، ووقع على الطلب 20 نائبًا من التنسيقية.

وقال إسماعيل، في بيان له، إن طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق يأتي من منطلق حرص التنسيقية على محاسبة المقصرين، والوقوف على أسباب الحادث لضمان عدم تكراره مرة أخرى وتفادي مثل هذه الكوارث.

وأوضح: "تتواصل جهود التنسيقية في متابعة التحقيقات والاطمئنان علي تقديم الرعاية الصحية للمصابين، وتؤكد التنسيقية من خلال نوابها علي أنه لا مساس بحياة المصريين".

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعربت عن اهتمامها بحالة المصابين بحادث تصادم قطاري سوهاج، متمنية لهم الشفاء العاجل.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن كافة الأدوات الرقابية لنواب التنسيقية بمجلس النواب سيتم استخدامها لمحاسبة المتسببين في الحادث، فحياة المصريين خط أحمر ولا مجال لأي تهاون أو تقصير.

مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب لجنة تقصي حقائق حادث قطاري سوهاج

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