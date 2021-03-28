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​"محامو جنوب القاهرة": دعم نقدي للأعضاء لشراء احتياجات رمضان

02:00 ص الأحد 28 مارس 2021
​"محامو جنوب القاهرة": دعم نقدي للأعضاء لشراء احتياجات رمضان

نقابة المحامين

​كتب- مينا غالي:

قال مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة، برئاسة النقيب حسن أمين، إنه قرر منح أرامل ويتامى المحامين دعمًا نقديًّا يتيح لهم شراء ما يحتاجون إليه بحرية، طبقًا لاحتياجاتهم في شهر رمضان الكريم.

وأضاف مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة، في بيان له، أن ذلك يأتي في نهج قوامه التجرد والموضوعية وما يعود بالنفع على أرامل ويتامى المحامين.

وأشار مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة إلى أنه يتم صرف الدعم لأرامل ويتامى المحامين، مع صرف المعاشات الاستثنائية التي يحصلون عليها بدءً من أول أبريل 2021.

نقابة المحامين محامو جنوب القاهرة شراء احتياجات رمضان دعم نقدي

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