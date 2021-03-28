"محامو جنوب القاهرة": دعم نقدي للأعضاء لشراء احتياجات رمضان
كتب- مينا غالي:
قال مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة، برئاسة النقيب حسن أمين، إنه قرر منح أرامل ويتامى المحامين دعمًا نقديًّا يتيح لهم شراء ما يحتاجون إليه بحرية، طبقًا لاحتياجاتهم في شهر رمضان الكريم.
وأضاف مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة، في بيان له، أن ذلك يأتي في نهج قوامه التجرد والموضوعية وما يعود بالنفع على أرامل ويتامى المحامين.
وأشار مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة إلى أنه يتم صرف الدعم لأرامل ويتامى المحامين، مع صرف المعاشات الاستثنائية التي يحصلون عليها بدءً من أول أبريل 2021.
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