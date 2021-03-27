نقيب الإعلاميين يكشف استعدادات النقابة لموسم رمضان

كتب- مينا غالي:

كشف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، تفاصيل استعدادات النقابة لموسم شهر رمضان، والذي يشتهر بالرواج الإعلامي للبرامج والشاشات المختلفة، وكذلك الإذاعات، حيث اعتادت النقابة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحضيرية قبل انطلاق شهر رمضان من كل عام.

وقال سعدة لمصراوي، اليوم السبت، إن النقابة استعدت لشهر رمضان من خلال رفع كفاءة المرصد الإعلامي، خاصة فيما يتعلق بالبرامج الرمضانية كالبرامج الدينية والثقافية والفنية والحوارية، حيث يتابع بمتابعة تلك البرامج وما يرد بها وإبلاغ مجلس النقابة أولاً بأول بكل ما يرد بها.

وأضاف سعدة، أنه سيتم تغيير مواعيد العمل بالنقابة في رمضان بحيث تعمل طوال اليوم، حيث يبدأ العمل قبل الإفطار من 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، وبعد الإفطار من 7 مساءً إلى 10 مساءً، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم بعض الأمسيات الرمضانية بالتعاون مع بعض الجهات خلال شهر رمضان.

وعن المخالفات التي يتم رصدها، قال سعدة: "في حالة المخالفات التي يتم رصدها، نتأكد في البداية من كون المخالف عضوًا بالنقابة أو مقننًا لأوضاعه بها أم لا، وكل مخالفة لها طريقة في التعامل معها، وفقًا لنص القانون، وبناءً عليه يتم اتخاذ القرارات بشأنها.

وفيما يخص موقف برنامج رامز مريض نفسي، أكد سعدة أن الأمر منظور حاليًا أمام القضاء والمحكمة ستقول كلمتها، ونحن ننتظر كلمة القضاء ولن نعلق على هذا الأمر ما دام منظورًا أمام القضاء.​