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رئيس "دينية" الشيوخ يشيد بسرعة تحرك الجهات المعنية تجاه حادث سوهاج

03:16 م السبت 27 مارس 2021
رئيس "دينية" الشيوخ يشيد بسرعة تحرك الجهات المعنية تجاه حادث سوهاج

يوسف عامر

كتب - محمود مصطفى:

ناشد الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، كل المعنيين باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ناجزة تمنع تكرار حوداث القطارات وغيرها من الحوادث المتكررة على الطرق السريعة؛ حفاظًا على أهالينا في كل مكان.

ودعا عامر في بيان له، السبت، إلى أهمية تطوير تقديم الخدمات الطبية اللازمة في المستشفيات في كل أنحاء الجمهورية، لتقديم الخدمة للشعب بشكل صحيح ومُنجز.

ونعى رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بقلب يملؤه الحزن ويعتصره الألم، ضحايا حادث قطاري سوهاج، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل إخواننا الذين استأثرت بهم رحمته، ويُنعم على ذويهم ومحبيهم بالصبر، وعلى المصابين بالشفاء العاجل.

وقال عامر:" أثني ثناءً عظيمًا على القيادة المصرية الحكيمة والحكومة لسرعة تفاعلها مع الحادث، ولما قامت به من إجراءات وقرارات عاجلة نحو هذا المصاب العظيم".

ووجه رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، الدعوة إلى رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في أن يكون لهم الدور المؤثر والأكبر في تطوير المستشفيات الحكومية، لتقديم الخدمة العلاجية والطبية اللازمة لكل أفراد الوطن العظيم، مشيرًا إلى أن أن ذلك من أعمال إعمار الأرض الذي هو أحد مقاصد التكليف.

وأشار عامر إلى أنه يتوجب على المؤسسات الدينية والثقافية أن تقوم بدورها في التوعية والتثقيف اللازمين، بأساليب مختلفة ومناسبة لكل فئة مستهدفة، لمعالجة قضايا الواقع ولحفظ وطننا الحبيب مصر وأهله.

واختتم رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ بيانه بقوله تعالى:"وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

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يوسف عامر حادث قطاري سوهاج مجلس الشيوخ حوداث القطارات

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