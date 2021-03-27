وزير التعليم يكشف موقف الطالب المتغيب عن الامتحانات الشهرية بعذر قهري

كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف طلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي الذين غابوا عن الامتحانات الشهرية بعذر قهري.

وقال وزير التعليم، في تصريحات له عبر جروب ائتلاف معلمي مصر، على واتس آب: إنه من لم يستطع حضور الامتحان لأسباب مرضية مثبتة، له امتحان تكميلي قبل نهاية العام في نفس المحتوى التعليمي للامتحان الذي لم يؤديه.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بامتحانات شهرية مجمعة تبدأ من شهر مارس وحتى مايو.​