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طقس بملامح شتوية وأمطار.. الأرصاد تعلن بيان حالة الجو لـ5 أيام

11:02 ص السبت 27 مارس 2021
طقس بملامح شتوية وأمطار.. الأرصاد تعلن بيان حالة الجو لـ5 أيام

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأسبوع الحالي سيكون بملامح شتوية، حيث تنشط الرياح الشمالية الباردة على مسطح البحر المتوسط تؤثر علي كافة الأنحاء وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلت درجات الحرارة اليوم على القاهرة 20 درجة، بعد أن وصلت أمس لـ١٧ درجة مئوية وهي أقل من معدلات الحرارة في شهر مارس من كل عام.

وأضح الخبراء، أن الطقس مائل للبرودة على القاهرة والسواحل الشمالية لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد نهارا، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

وأكد الخبراء، أن أبرز الظواهر الجوية خلال الأسبوع الجاري، هي ظهور الشبورة المائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، كما يوجد فرص أمطار على السواحل الشمالية تكون متوسطة الشدة بنسبة 40% تقريبا.

وتابع الخبراء: "تنشط الرياح بشكل كبير على البحر الأحمر تؤدي إلى ارتفاع في الامواج يصل إلى ٥ أمتار؛ يرجي توخي الحيطة والحذر".

أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجة الحرارة

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